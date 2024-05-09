Без бюстгальтера: смілива Ріта Ора у прозорому вбранні блиснула оголеними грудьми на афтепаті

Ріта Ора своїм сміливим аутфітом викликала справжній фурор на Благодійному Балу Інституту костюма Met Gala у Нью-Йорку. Але не менш провокаційним був її лук на афтепаті заходу.

Там артистка з'явилася у тому самому прозорому комбінезоні від бренду Marni, який буквально злився з її шкірою. Під вбранням не було бюстгальтера, тож вона виблискувала перед присутніми своїми оголеними грудьми.

Ріта Ора і / Фото: Getty Images

На низу в Ори була торочка з білих намистин, прикрашена пастельно-бірюзовими квітковими аплікаціями, яка імітувала спідницю. Лук зірка доповнила білим пухнастим пальтом, яке спустила з плечей, різнокольоровими сережками і укладанням із мокрим ефектом. Взута вона була у білі босоніжки з квітами.

У цьому образі було все – провокаційність, гламур і сексуальність.

На афтепаті Ріта прийшла у супроводі креативного директора Marni Франческа Ріссо, який був відповідальним за обидва її сміливі аутфіти.

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