Без бюстгальтера: смілива Сієнна Міллер у "голому" комбінезоні з'явилася на кінофестивалі

Сієнна Міллер вирішила прикувати до себе увагу публіки на закритті Венеційського кінофестивалю.

Там акторка з'явилася у провокаційному образі. На ній був білий мереживний комбінезон на тонких бретельках із колекції Chloé осінь 2024 року , який мав широкі укорочені штанини і рюші. Під ним на зірці були білі труси-шорти і не було бюстгальтера, тож оголені груди вона прикрила волоссям.

Сієнна Міллер / Фото: Associated Press

Аутфіт Міллер доповнила золотим поясом-ланцюжком із великим логотипом бренду і чорними шкіряними ботфортами на шпильках.

Сієнна Міллер / Фото: Associated Press

Акторка зробила хвилясте укладання, ніжний макіяж, вуха вона прикрасила довгими сережками, а руки – браслетом і каблучками.

Сієнна Міллер / Фото: Associated Press

До речі, Сієнна презентувала на кінофестивалі фільм "Горизонт: американська сага – частина 2", у якому зіграв також Кевін Костнер.

Сієнна Міллер і Кевін Костнер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Сієнна Міллер продемонструвала на кінофестивалі елегантний лук у вінтажній чорній довгій сукні Giorgio Armani з глибоким декольте, яке чудово підкреслило її сексуальні груди.

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