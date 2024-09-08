Без бюстгальтера: смілива Сієнна Міллер у "голому" комбінезоні з'явилася на кінофестивалі

42-річна акторка у відвертому луку прийшла на церемонію закриття Венеційського кінофестивалю.
Сієнна Міллер вирішила прикувати до себе увагу публіки на закритті Венеційського кінофестивалю.
Там акторка з'явилася у провокаційному образі. На ній був білий мереживний комбінезон на тонких бретельках із колекції Chloé осінь 2024 року , який мав широкі укорочені штанини і рюші. Під ним на зірці були білі труси-шорти і не було бюстгальтера, тож оголені груди вона прикрила волоссям.
Аутфіт Міллер доповнила золотим поясом-ланцюжком із великим логотипом бренду і чорними шкіряними ботфортами на шпильках.
Акторка зробила хвилясте укладання, ніжний макіяж, вуха вона прикрасила довгими сережками, а руки – браслетом і каблучками.
До речі, Сієнна презентувала на кінофестивалі фільм "Горизонт: американська сага – частина 2", у якому зіграв також Кевін Костнер.
Нагадаємо, минулого разу Сієнна Міллер продемонструвала на кінофестивалі елегантний лук у вінтажній чорній довгій сукні Giorgio Armani з глибоким декольте, яке чудово підкреслило її сексуальні груди.
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