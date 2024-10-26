Без бюстгальтера: співачка на церемонії продемонструвала оголені груди і показала непристойний жест

28-річна Ремі Вулф у провокаційному образі з'явилася на заході.
Американська співачка Ремі Вулф відвідала церемонію вручення нагород InStyle Imagemaker Awards, яка відбулася у приватній резиденції у Бел-Ейрі.
На червоній доріжці вона з'явилася у провокаційному образі і вела себе зухвало.
Ремі була одягнена у червоний смугастий костюм, який складався з жакета і короткої спідниці. На ній також був чорний прозорий топ із принтом, під який вона не одягла бюстгальтер, тож демонструвала перед присутніми свої оголені груди.
Взута Вулф була у чорні замшеві ковбойські чоботи на невисоких підборах. На голові у неї була різнокольорова кепка з написом, а на обличчі – жовті окуляри у чорній оправі. Лук зірка доповнила зачіскою з кучерями, макіяжем із коричневою помадою і намистом графітового відтінку.
А ще Ремі перед фотографами корчила гримаси і показала непристойний жест – середній палець.
Вона також сфотографувалася з американською акторкою Вікторією Джастіс, яка позувала у карамельній прозорій сукні з декольте до пупка.
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