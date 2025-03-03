Без бюстгальтера: співачка Теяна Тейлор у прозорій сукні з'явилася на вечірці

Американська співачка та акторка Теяна Тейлор відвідала вечірку Vanity Fair Oscar, яка відбулася в Центрі виконавських мистецтв Волліса Анненберга у Беверлі-Гіллз.

На червоній доріжці вона з'явилася у провокаційному луку. На артистці було червоне прозоре вбрання від бренду LaQuan Smith, яке імітувало боді з оголеними частинами тіла, та спідниця зі шлейфом, прикрашена рюшами з тюлю.

Теяна Тейлор / Фото: Associated Press

Під сукнею не було бюстгальтера, тож Теяна виблискувала перед присутніми пишними грудьми, на яких були нюдові наклейки.

Аутфіт Тейлор доповнила стильним укладанням, макіяжем із пишними накладними віями та білим манікюром. На шиї у неї був золотий ланцюжок з цікавими підвісками, а у вухах – золоті сережки-кафи.

Теяна Тейлор / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Теяна Тейлор на церемонію вручення нагород CFDA 2024 у Нью-Йорку одягла чорний кетс'ют із високою горловиною і рукавами, який по боках мав смужки та оголював її тіло.

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