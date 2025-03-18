Без бюстгальтера: співачка у мереживному топі блиснула оголеними грудьми

33-річна Метте Таулі у сміливому образі з'явилася на фешнпоказі.

Американська співачка і танцівниця – Метте Таулі, відома як METTE, відвідала показ бренду Saint Laurent, який відбувся у межах Паризького тижня моди. Дівчина привернула до себе увагу відвертим аутфітом.

На зірці був мереживний топ кольору індиго з високою горловиною, під який вона не одягла бюстгальтера, тож сміливо виблискувала перед присутніми своїми оголеними грудьми.

Метте Таулі / Фото: Getty Images

Верх Метте скомбінувала з мініспідницею зі складками фіолетово-бордового кольору та помаранчевим мереживом.

На Таулі також були капронові колготи і чорні слінгбеки із золотими носками з логотипом французького Дому моди.

У танцівниці була гладка зачіска, макіяж із глянцевим блиском на губах й екстравагантний масивний золотий браслет із камінням.

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