Без бюстгальтера: співачка у прозорій сукні продемонструвала соски і татуювання на вечірці

Артистка Огі у "голому" вбранні вийшла у світ.
Співачка Огі відвідала клубну вечірку H&M&Paris у Парижі. Там дівчина продемонструвала провокаційний образ.
Вона прийшла у прозорій чорній сукні від бренду Jean Paul Gaultier, під якою на ній були чорні труси. Вбрання мало відвертий виріз і прозорий ліф, у якому вона сміливо виблискувала сосками. Огі також похизувалася різноманітними татуюваннями на тілі.
Лук зірка доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках. Вона зробила скуйовджене укладання та макіяж із чорними стрілками, червоною помадою і висвітленими бровами. На шиї в артистки була підвіска у вигляді золотого серця, а на руках – каблучки з камінням.
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