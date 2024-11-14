Без бюстгальтера: співачка у прозорій сукні продемонструвала соски і татуювання на вечірці

Співачка Огі відвідала клубну вечірку H&M&Paris у Парижі. Там дівчина продемонструвала провокаційний образ.

Вона прийшла у прозорій чорній сукні від бренду Jean Paul Gaultier, під якою на ній були чорні труси. Вбрання мало відвертий виріз і прозорий ліф, у якому вона сміливо виблискувала сосками. Огі також похизувалася різноманітними татуюваннями на тілі.

Співачка Огі / Фото: Getty Images

Лук зірка доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках. Вона зробила скуйовджене укладання та макіяж із чорними стрілками, червоною помадою і висвітленими бровами. На шиї в артистки була підвіска у вигляді золотого серця, а на руках – каблучки з камінням.

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