Без бюстгальтера: співачка у відвертій сукні-сітці з'явилася на червоній доріжці

Зірки часто обирають провокаційні луки, щоб привернути до себе увагу на заході.
Американська співачка Iniko відвідала благодійний захід GLSEN Rise Up у Лос-Анджелесі.
На червоній доріжці вона постала у провокаційному луку. Артистка була одягнена в сукню-сітку з асиметричною мереживною спідницею з рюшами. Під вбранням був відсутній бюстгальтер, тож для грудей вона використала наклейки. Зверху Iniko одягла жакет без рукавів, прикрашений срібними стразами.
Аутфіт співачка доповнила ботильйонами на екстремально високих грубих платформах і підборах. У неї була коротка білява зачіска й цікавий артмакіяж із бузковими тінями, блискучими лініями, які імітували сльози, та чорною помадою, якою вона нафарбувала лише верхню губу. У вухах були великі золотисті сережки-кільця, а на шиї – ланцюжок із кулоном.
Нагадаємо, драг-квін Мо Гарт прийшла на цей захід у всьому червоному. На ній був кроптоп із торочкою, плащ із пишними рукавами, який вона спустила з плечей, і штани-кльош.
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