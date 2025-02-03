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Без бюстгальтера: співачка Жанель Моне в жакеті на голе тіло й кашкеті позувала на червоній доріжці

Без бюстгальтера: співачка Жанель Моне в жакеті на голе тіло й кашкеті позувала на червоній доріжці

Жанель Моне / Фото: Associated Press

39-річна зірка в пікантному образі позувала на музичній премії.

Американська акторка і співачка, восьмиразова володарка "Греммі" Жанель Моне на церемонії вручення нагород "Греммі" в Лос-Анджелесі з'явилася у пікантному луку.

Жанель Моне / © Associated Press
Жанель Моне / Фото: Associated Press

На червоній доріжці вона постала у строгому чорному костюмі від нью-йоркського бренду Area, що складався з широких штанів зі стрілками і жакета оверсайз, який вона одягла на голе тіло.

Жанель Моне / © Associated Press
Жанель Моне / Фото: Associated Press

Аутфіт Жанель доповнила кашкетом у тон вбрання і золотими ланцюжками з великим чорним камінням від бренду Maison H. На руках у неї були золоті каблучки і годинник Tag Heuer, який вона наділа поверх рукава. В артистки була коротка кучерява зачіска і макіяж з чорними та білими стрілками.

Жанель Моне / © Associated Press
Жанель Моне / Фото: Associated Press

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