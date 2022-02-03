Без бюстгальтера та з сережками-зміями: учасниця "Холостяка-11" показала відверте фото

Анна Гузєєва поповнила фотоблог знімком для Playboy.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Анна Гузєєва – опублікувала нову світлину з відвертої фотосесії для журналу Playboy.

На фото красуня постала топлес. На одному плечі у неї висів чорний жакет. Голі пишні груди Анна прикрила рукою. Фото можна подивитися тут.

Гузеєвій зробили зачіску з начосом та пучком, а також насичений макіяж із червоною помадою та чорними стрілками. У вухах були гарні сережки у вигляді змій.

Нагадаємо, на обкладинці Playboy Анна позувала оголеною. На ній були лише лаковані ботфорти-стрипи.

Анна Гузєєва/Instagram Анни Гузєєвої

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