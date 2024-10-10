Без бюстгальтера: танцівниця у прозорій сукні продемонструвала оголені груди на івенті

Індія Бредлі підтримала "голий" тренд.
Америнська танцівниця балету Індія Бредлі відвідала осінній галаконцерт New York City Ballet, який відбувся у театрі Девіда Х. Коха у Нью-Йорку.
Для своєї появи на івенті вона обрала провокаційний аутфіт. На дівчині була чорна прозора сукня максі, під якою були чорні труси і не було бюстгальтера. Тож Індія без комплексів демонструвала присутнім свої оголені груди і струнку фігуру.
Танцівниця взула чорні туфлі і відмовилася від аксесуарів, щоб не відволікати уваги від свого сміливого вбрання.
Бредлі зробила легкий макіяж із довгими віями і рожевими рум'янами, зачіску "Мальвіна" і молочний манікюр.
Читайте також: