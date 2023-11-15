Без бюстгальтера: трансгендерна модель у "голій" сукні прийшла на фешнівент

Індія Мур одягла на захід провокаційне прозоре вбрання.
Трансгендерна американська акторка і модель Індія Мур у відвертому образі побувала на презентації колаборації Кім Кардашян Skims х Swarovski у Нью-Йорку.
Індія обрала для своєї появи "голу" сукню максі в сітку, прикрашену кристалами, зверху якої одягла аксесуар-ланцюжки з камінням і кристалами.
Під вбранням були нюдові труси, а груди прикривали нюдові присоски. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру зірки.
Лук Мур доповнила бежево-кремовим пальтом із пір’ям, яке спустила з плечей, світлими босоніжками зі стразами та клатчем карамельного відтінку.
Вона зібрала волосся ззаду, зробила макіяж із жовтими тінями на повіках, прикрасила вуха сережками-люстрами, шию – широким чокером, а руки – браслетами і каблучками.
Нагадаємо, без бюстгальтера і в прозорій сукні на галаконцерт Give Her FlowHERS у Беверлі-Гіллз прийшла Американська модель Джордін Вудс.
Читайте також: