Без бюстгальтера: трансгендерна модель у "голій" сукні прийшла на фешнівент

Трансгендерна американська акторка і модель Індія Мур у відвертому образі побувала на презентації колаборації Кім Кардашян Skims х Swarovski у Нью-Йорку.

Індія обрала для своєї появи "голу" сукню максі в сітку, прикрашену кристалами, зверху якої одягла аксесуар-ланцюжки з камінням і кристалами.

Індія Мур / Фото: Getty Images

Під вбранням були нюдові труси, а груди прикривали нюдові присоски. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру зірки.

Лук Мур доповнила бежево-кремовим пальтом із пір’ям, яке спустила з плечей, світлими босоніжками зі стразами та клатчем карамельного відтінку.

Вона зібрала волосся ззаду, зробила макіяж із жовтими тінями на повіках, прикрасила вуха сережками-люстрами, шию – широким чокером, а руки – браслетами і каблучками.

Нагадаємо, без бюстгальтера і в прозорій сукні на галаконцерт Give Her FlowHERS у Беверлі-Гіллз прийшла Американська модель Джордін Вудс.

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