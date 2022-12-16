Без бюстгальтера: учасниця "Холостяка-12" опублікувала відвертий знімок

Учасниця 12-го сезону шоу "Холостяк" – 37-річна акторка Вікторія Варлей – опублікувала в Instagram відверту світлину, на якій вона постала без бюстгальтера.

Віка спокусливо позувала, лежачи на килимі. Із одягу на ній лише чорні капронові колготи у гороховий принт.

Вікторія Варлей/Instagram

Свій образ вона доповнила укладанням, макіяжем із чорними стрілками і елегантними сережками.

У дописі Варлей поділилася роздумами про сильну і незалежну жінку. Вона також розповіла, як ставиться до критики.

"Дуже важливим є правильно закладений сімейний фундамент – дівчата завжди дивляться на своїх матерів. Сильною та незалежною не народжуються це життєвий шлях, який частіше за все дуже складний і виснажливий. Я не потребую чужого схвалення, тому що я самодостатня людина. Риси характеру я не поділяю на чоловічі та жіночі, мені цікаві амбітні, впевнені в собі люди.

Стосовно критики, по-перше дуже важливо подивитись на людину яка критикує, як правило критикують через низьку самооцінку, а самий швидкий спосіб цю самооцінку підняти- принизити іншу людину. Така людина не сприймає себе і відчуває себе "хорошою" тільки якщо поруч хтось поганий. Або критика може бути через емоційне напруження, оці всі "щасливі дружини і мами Назарчика" саме через це пишуть гнівні коментарі, таким чином гнів і страх виходить назовні і вони отримують емоційну розрядку. Тому для мене не важливо, хто і що про мене думає чи каже, адже я не можу відповідати за чужі емоції.

Не сприймати критику взагалі, також не правильно, це може навіть нашкодити вашій кар'єрі і відносинам, тому я сприймаю критику, якщо вона обґрунтована і корисна, коли людина може запропонувати як зробити краще. Тоді критика може стати навіть компліментом!

Більшість жінок боїться засудження зі сторони: а раптом не вийде, раптом я недостатньо розумна, талановита. А можливо, взагалі не гідна! Але тільки з того моменту, коли думка оточуючих стає байдужою, починається свобода", - написала Вікторія.

Нагадаємо, а інша учасниця проєкту - 25-річна Олександра Мудра – в асиметричному купальнику з металевими кільцями продемонструвала струнку фігуру.

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