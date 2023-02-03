Без бюстгальтера: Уляна Ройс топлес презентувала нову пісню про біженство

Артистка випустила сингл, який є музичною сповіддю про її власну історію біженства та поневірянь за кордоном.

Уляна Ройс презентувала нову пісню "Кармекс", яка вона написала спільно із Jerry Heil. Ця пісня стала другою частиною музичної трилогії, написаною Уляною під час війни.

Це музична сповідь співачки про власну історію біженства та поневірянь за кордоном. Про період в три місяці, який тягнувся вічність, коли все життя помістилося в одну валізу.

"Війна застала мене двічі: на початку лютого я розірвала стосунки із коханою людиною, а 24 лютого з усією родиною ми прокинулися від вибухів у Києві. Я вимушена була зібрати до купи себе, взяти під контроль маму, молодших сестру й брата, та поїхати до Польщі. В одну валізу я зібрала всі свої речі – найнеобхідніше та найважливіше. Ніяких підборів, суконь чи косметики. Єдине, що я взяла із косметики – блиск для губ Кармекс", – поділилася Уляна.

Саме "Кармекс" став алегоричним символом біженства багатьох дівчат, яких війна розкидала по всьому світові. Це єдина особиста річ, яка увібрала в себе і символ жіночності та краси, і спогади про минуле життя в Україні.

"У моїй пісні є рядки "Вулиці чужих країн стали нам плацебо", але насправді біженство не рятує від війни. Воно не є пігулкою. Будучи в безпеці за кордоном, я почувала себе жахливо: за весь цей період я не написала жодного рядка, мене постійно накривало почуття провини, що я не вдома, не на своєму місці, мене наче вирвали із мого звичного життя. Я повернулася до України і відчула полегшення.

Мене врятували благодійні концерти, які я майже щотижня давала для людей-біженців та дітей, постраждалих від війни. Саме через виступи та зустрічі зі слухачами я відчула у собі сили та свою затребуваність як артиста та волонтера. Адже музика лікує від війни. На Батьківщині я одразу почала писати пісні та творити. Я почала по-новому дихати, бо я вдома зі своїми співвітчизниками. Перебуваючи за кордоном, я відверто поговорила із собою і пообіцяла, що на місці моїх душевних ран знов проростуть квіти. Мої нові пісні – це і є ті квіти", – сказала співачка.

З нагоди прем'єри синглу Ройс знялася у фотосесії, у якій вона постала у класичному чорному чоловічому костюмі. Вінтажний піджак, який привезли з Лондона, артистка одягла на голе тіло.

Уляна Ройс/Пресслужба

На одному зі знімків Уляна позувала топлес серед валіз, прикрившись спереду піджаком.

Уляна Ройс/Пресслужба

"Силует "з чоловічого плеча" ідеально відобразив почуття всіх жінок після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Саме образ Бориса Джонсона, який став великою підтримкою для всіх українців, надихнув мене так зобразити українських жінок, які повинні були взяти на себе відповідальність за свої родини і забезпечувати їм безпеку. Поєднання стійкості, мудрості та сили - це все про наших жінок", - прокоментувала Ройс свій лук.

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