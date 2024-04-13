Без бюстгальтера: зірка реаліті блиснула пишними грудьми на вулицях Лондона

Зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Келлі Джейн Біч – потрапила до обєктивів папараці у Лондоні, коли йшла на вечірку бренду PrettyLittleThing.

Для свого виході дівчина обрала образ із відвертим акцентом. На ній були джинси з розрізами внизу і високою посадкою та срібний блискучий вкорочений топ-кольчуга на широких бретельках. На Келлі був відсутній бюстгальтер, тож крізь топ були помітні її пишні і сексуальні груди.

Келлі Джейн Біч / Фото: Getty Images

Аутфіт Біч доповнила золотистими босоніжками і сумкою Louis Vuitton із фірмовим принтом. Вона розпустила волосся, зробила ніжний макіяж, нюдовий манікюр і французький педикюр. Лук Келлі завершила лаконічними сережками, браслетом і годинником.

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