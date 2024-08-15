Без бюстгальтера: зірка реаліті у блакитній сукні з глибоким декольте потрапила під приціл папараці

Олівія Волкер мала ніжний і сексуальний вигляд водночас.
Зірка реалітішоу "Острів кохання" – Олівія Волкер – потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка. Дівчина йшла на світську тусовку.
Волкер мала гарний вигляд у ніжно-блакитній сукні з розрізом збоку, американською проймою і глибоким декольте, під яким не було бюстгальтера.
Вбрання вона доповнила бежевими босоніжками на високих платформах і підборах, а також сумкою Louis Vuitton із фірмовим прином і на золотому ланцюжку.
Олівія зробила хвилясте укладання, макіяж смокі-айс і з рожевою помадою, бежевий манікюр, вуха вона прикрасила лаконічними сережками-кільцями з камінням, а на зап'ясті був браслет із камінням.
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