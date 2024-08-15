Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Без бюстгальтера: зірка реаліті у блакитній сукні з глибоким декольте потрапила під приціл папараці

Без бюстгальтера: зірка реаліті у блакитній сукні з глибоким декольте потрапила під приціл папараці

Без бюстгальтера: зірка реаліті у блакитній сукні з глибоким декольте потрапила під приціл папараці

Олівія Волкер / Фото: Getty Images

Олівія Волкер мала ніжний і сексуальний вигляд водночас.

Зірка реалітішоу "Острів кохання" – Олівія Волкер – потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка. Дівчина йшла на світську тусовку.

Волкер мала гарний вигляд у ніжно-блакитній сукні з розрізом збоку, американською проймою і глибоким декольте, під яким не було бюстгальтера.

Олівія Волкер / © Getty Images
Олівія Волкер / Фото: Getty Images

Вбрання вона доповнила бежевими босоніжками на високих платформах і підборах, а також сумкою Louis Vuitton із фірмовим прином і на золотому ланцюжку.

Олівія зробила хвилясте укладання, макіяж смокі-айс і з рожевою помадою, бежевий манікюр, вуха вона прикрасила лаконічними сережками-кільцями з камінням, а на зап'ясті був браслет із камінням.

Читайте також:

Новий скандал! Оля Фреймут звинуватила Олю Полякову та Машу Єфросиніну у булінгу – ЖВЛ представляє

Новий скандал! Оля Фреймут звинуватила Олю Полякову та Машу Єфросиніну у булінгу – ЖВЛ представляє

Повʼязані теми:

Наступна публікація