Без бюстгальтера: зірка реаліті у блакитній сукні з глибоким декольте потрапила під приціл папараці

Зірка реалітішоу "Острів кохання" – Олівія Волкер – потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка. Дівчина йшла на світську тусовку.

Волкер мала гарний вигляд у ніжно-блакитній сукні з розрізом збоку, американською проймою і глибоким декольте, під яким не було бюстгальтера.

Олівія Волкер / Фото: Getty Images

Вбрання вона доповнила бежевими босоніжками на високих платформах і підборах, а також сумкою Louis Vuitton із фірмовим прином і на золотому ланцюжку.

Олівія зробила хвилясте укладання, макіяж смокі-айс і з рожевою помадою, бежевий манікюр, вуха вона прикрасила лаконічними сережками-кільцями з камінням, а на зап'ясті був браслет із камінням.

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