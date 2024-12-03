Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Без бюстгальтера: зірка серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" блиснула грудьми на світській церемонії

Без бюстгальтера: зірка серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" блиснула грудьми на світській церемонії

Без бюстгальтера: зірка серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" блиснула грудьми на світській церемонії

Рейчел Броснаген / Фото: Associated Press

34-річна Рейчел Броснаген обрала для своєї появи сміливе вбрання.

У Нью-Йорку відбулася церемонія вручення кінопремії The Gothams Film Awards, на яку завітало чимало зіркових красунь. Серед них нашу увагу привернула зірка серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" – Рейчел Броснаген.

Акторка з'явилася на червоній дорріжці у сміливому аутфіті. На ній була мереживна сукня з флористичним орнаментом, яка складалася з пишної спідниці міді і прозорого корсетного верху на тонких бретельках. Під вбранням не було бюстгальтера, тож Рейчел виблискувала оголеними грудьми перед присутніми.

Рейчел Броснаген / © Associated Press
Рейчел Броснаген / Фото: Associated Press

Броснаген доповнила образ чорними гостроносими туфлями. Вона зробила гладкий хвіст, макіяж із пишними віями і нюдовою помадою, а також манікюр кольору гнилої вишні. Вуха акторка прикрасила цікавими сережками у вигляді голови пантери з камінням, а пальці – золотою каблучкою з діамантами.

Рейчел Броснаген / © Associated Press
Рейчел Броснаген / Фото: Associated Press

Читайте також:

Прем'єра «Скажені сусіди 3», Новий альбом Пивоварова, Спогади Олександра Злотника — ЖВЛ представляє

Прем'єра «Скажені сусіди 3», Новий альбом Пивоварова, Спогади Олександра Злотника — ЖВЛ представляє

Повʼязані теми:

Наступна публікація