Без бюстгальтера: зірка серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" блиснула грудьми на світській церемонії

34-річна Рейчел Броснаген обрала для своєї появи сміливе вбрання.
У Нью-Йорку відбулася церемонія вручення кінопремії The Gothams Film Awards, на яку завітало чимало зіркових красунь. Серед них нашу увагу привернула зірка серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" – Рейчел Броснаген.
Акторка з'явилася на червоній дорріжці у сміливому аутфіті. На ній була мереживна сукня з флористичним орнаментом, яка складалася з пишної спідниці міді і прозорого корсетного верху на тонких бретельках. Під вбранням не було бюстгальтера, тож Рейчел виблискувала оголеними грудьми перед присутніми.
Броснаген доповнила образ чорними гостроносими туфлями. Вона зробила гладкий хвіст, макіяж із пишними віями і нюдовою помадою, а також манікюр кольору гнилої вишні. Вуха акторка прикрасила цікавими сережками у вигляді голови пантери з камінням, а пальці – золотою каблучкою з діамантами.
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