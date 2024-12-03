Без бюстгальтера: зірка серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" блиснула грудьми на світській церемонії

У Нью-Йорку відбулася церемонія вручення кінопремії The Gothams Film Awards, на яку завітало чимало зіркових красунь. Серед них нашу увагу привернула зірка серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" – Рейчел Броснаген.

Акторка з'явилася на червоній дорріжці у сміливому аутфіті. На ній була мереживна сукня з флористичним орнаментом, яка складалася з пишної спідниці міді і прозорого корсетного верху на тонких бретельках. Під вбранням не було бюстгальтера, тож Рейчел виблискувала оголеними грудьми перед присутніми.

Рейчел Броснаген / Фото: Associated Press

Броснаген доповнила образ чорними гостроносими туфлями. Вона зробила гладкий хвіст, макіяж із пишними віями і нюдовою помадою, а також манікюр кольору гнилої вишні. Вуха акторка прикрасила цікавими сережками у вигляді голови пантери з камінням, а пальці – золотою каблучкою з діамантами.

Рейчел Броснаген / Фото: Associated Press

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