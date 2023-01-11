Без бюстгальтера: зірка TikTok у сміливому образі вийшла на червону доріжку

Зірка соцмереж Тефі Пессоа відвідала церемонію нагородження премією "Золотий глобус", яка відбулася у The Beverly Hilton у Лос-Анджелесі.

Тефі одразу привернула до себе увагу сміливим аутфітом. Вона одягла вінтажне чорне вбрання із колекції весна-літо 2013 року бренду Tom Ford, яке складалося із довгої обтислої спідниці і верху зі смужок із блискітками, що ледве прикривали її оголені груди. Вбрання мало прозорі чорні рукава.

Тефі Пессоа / Фото: Associated Press

У такому вбранні Тефі блиснула сексуальним бюстом, пірсингом у пупку і татуюваннями на руках.

Образ Пессоа доповнила срібними босоніжками на високій платформі і підборах, укладанням з мокрим ефектом, макіяжем із акцентом на очах, каблучками на пальцях і французьким манікюром.

Тефі Пессоа / Фото: Associated Press

До слова, Тефі Пессоа – зірка соціальних мереж, відома своїми глузливими відео, в яких вона коментує резонансні події зі світу шоубізнесу, моди і попкультури. Ця горда латиноамериканка з Маямі, як вона про себе говорить, дебютувала у своєму шоу на YouTube у 2019 році. Зараз на її канал підписано 112 тисяч фоловерів, а її відео мають понад 8 мільйонів переглядів.

Сьогодні Тефі – інфлюенсерка, яка завойовує все більше соціальних мереж. Вона дуже популярна у TikTok.

Нагадаємо, премію "Золотиий глобус" відвідала також Селена Гомес, яка підкреслила пишний бюст сексуальним декольте.

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