Без бюстгальтера: Зої Кравіц блиснула сосками на вулицях Нью-Йорка

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Зої Кравіц, яка обрала для свого виходу пікантний образ.

На акторці було бежеве боді з глибоким округлим вирізом, під яким не було бюстгальтера, тож крізь тонку тканину були помітні її соски. Верх вона скомбінувала з чорною довгою гофрованою спідницею з асиметричною частиною.

Зої Кравіц / Фото: Getty Images

Лук Кравіц доповнила чорними туфлями. Волосся вона зібрала у гладкий хвіст, зробила макіяж у нюдово-бронзових відтінках, гігієнічний манікюр, вуха прикрасила діамантовими сережками, а на пальці у неї виблискувала золота каблучка з камінням.

Нагадаємо, на прем'єрі фільму "Кліпни двічі" у Лондоні Зої Кравіц постала у червоній сукні від Модного дому Saint Laurent, під якою була відсутня білизна.

Читайте також: