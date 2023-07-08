Без бюстгальтера: Зої Салдана у рожевій сукні з розрізом блиснула сосками

Зої Салдана відвідала кутюрний показ Fendi, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Перед фотокамерами акторка з'явилася в ефектному аутфіті. На ній була рожева сукня міді з американською проймою, розрізом і відкритою спиною. Під вбранням на зірці не було бюстгальтера, тож крізь тонку тканину були помітні її соски.

Зої Салдана / Фото: Getty Images

Образ Салдана доповнила чорними колготами з принтом логотипа Fendi і чорними чоботами на стійких підборах. У руці вона тримала невелику рожеву сумочку.

Зої Салдана / Фото: Getty Images

Волосся Зої заплела у довгу кіску і зробила ніжний макіяж. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки.

Нагадаємо, Зої Салдана побувала на вечірці, яка минула у межах кінофестивалю у Таорміні. Для заходу вона обрала чорну мереживну вільну сукню від Prada на тонких бретельках і з білою трикутною вставкою із назвою бренду.

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