Без бюстгальтерів: британські ведучі в однакових вбраннях блиснули сосками

Після трьох з половиною років спільної роботи на радіо Аманда Голден і Ешлі Робертс прийшли на роботу в однакових костюмах.

В об'єктиви папараці в Лондоні потрапила британська радіоведуча Аманда Голден, яка йшла на студію Global Radio, де вона веде ранкове шоу Heart Breakfast.

Зірка була одягнена у білий в'язаний костюм від бренду Reiss, який складався із топу з довгими рукавами і горловиною та спідниці міді. Оскільки Голден не одягла бюстгальтер, крізь тканину пікантно просвічувалися її соски.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

На плечі вона накинула пальто молочного відтінку і взула білі туфлі на шпильках. Стильні сонцезахисні окуляри, біла сумка і французький манікюр завершили лук Аманди.

Цього ж дня в такому самому вбранні фотографи заскочили іншу ведучу шоу Heart Breakfast, колегу Голден – Ешлі Робертс, яка теж блиснула сосками. Ажурний костюм вона поєднала з червоними лакованими туфлями-човниками і червоною сумочкою з плетінням.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Ешлі зібрала волосся догори, випустивши пасма, одягла на обличчя овальні окуляри і завершила образ молочним манікюром.

В Instagram Голден опублікувала цікаве відео, як вона і Робертс демонструють на роботі схожі луки.

"Після 3,5 року… і 1000 аутфітів…Сьогодні ми прийшли однаково одягнені", - написала під відео Аманда.

Фото: Getty Images

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