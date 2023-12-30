Без дітей у бутик не ходить: Анджеліна Джолі знову під прицілом фотографів

Нещодавно до списку професій Анджеліні Джолі, окрім акторства, продюсування та роботи в благодійних організаціях, додалася ще одна – модний бізнес. Зірка запустила бренд одягу Atelier Jolie і відкрила бутик у Нью-Йорку, що розташований у будівлі, яка колись належала Енді Ворхолу і в якій мешкав Жан-Мішель Баскія.

Вже кілька днів Джолі практично щодня відвідує магазин. Вчора її знову помітили, коли вона вийшла з нього і прямувала до машини.

На акторці був чорний довгий тренч, а також цікавий темний костюм у світлий принт. Ймовірно, вбрання зірки було в піжамному стилі, але через тренч його повністю розглянути не вдалося. Завершила вона образ сонцезахисними окулярами, ботильйонами на підборах та великою сумкою шопером.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Компанію акторці склала цього разу знову її дочка Захара. Дівчина одягла світлі джинси, кросівки, синій кардиган на ґудзиках та теплу куртку. Лук вона доповнила золотими прикрасами, а розкішне кучеряве волосся зібрала в хвіст ззаду.

Анджеліна Джолі та Захара / Фото: Getty Images

Але вона не єдина акторка, яка відкрила магазин у цьому місті. Також часто потрапляє під приціл папараці на шляху до свого магазину Сара Джесіка Паркер — зірка серіалу "Секс і місто". Паркер має магазин взуття та аксесуарів на Мангеттені і вона регулярно його відвідує.

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