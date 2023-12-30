Без дітей у бутик не ходить: Анджеліна Джолі знову під прицілом фотографів

Зірка долучає нащадків до сімейного бізнесу.
Нещодавно до списку професій Анджеліні Джолі, окрім акторства, продюсування та роботи в благодійних організаціях, додалася ще одна – модний бізнес. Зірка запустила бренд одягу Atelier Jolie і відкрила бутик у Нью-Йорку, що розташований у будівлі, яка колись належала Енді Ворхолу і в якій мешкав Жан-Мішель Баскія.
Вже кілька днів Джолі практично щодня відвідує магазин. Вчора її знову помітили, коли вона вийшла з нього і прямувала до машини.
На акторці був чорний довгий тренч, а також цікавий темний костюм у світлий принт. Ймовірно, вбрання зірки було в піжамному стилі, але через тренч його повністю розглянути не вдалося. Завершила вона образ сонцезахисними окулярами, ботильйонами на підборах та великою сумкою шопером.
Компанію акторці склала цього разу знову її дочка Захара. Дівчина одягла світлі джинси, кросівки, синій кардиган на ґудзиках та теплу куртку. Лук вона доповнила золотими прикрасами, а розкішне кучеряве волосся зібрала в хвіст ззаду.
Але вона не єдина акторка, яка відкрила магазин у цьому місті. Також часто потрапляє під приціл папараці на шляху до свого магазину Сара Джесіка Паркер — зірка серіалу "Секс і місто". Паркер має магазин взуття та аксесуарів на Мангеттені і вона регулярно його відвідує.
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