Без Дженніфер: Бен Аффлек полетів сам наступного дня після розкішного весілля

Минулими вихідними шанувальники Дженніфер Лопес і Бена Аффлека були в захваті, оскільки пара зіграла друге весілля. І хоч знімками зі своєї розкішної урочистості вони поки що не поділилися, все ж таки деякі кадри потрапили до Мережі. Але окрім самого весілля, привернули увагу і наступні фото папараці, на яких Бен відлітав на приватному літаку сам.

Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Актора помітили у футболці та джинсах у регіональному аеропорту Мідкост Ріджінал 21 серпня, штат Джорджія, коли він чекав, поки його багаж завантажать у літак. Фото було зроблено наступного дня після святкування.

Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Ймовірно, полетів актор сам так незабаром через знімання. Аффлек зараз працює над новим фільмом зі своїм другом Меттом Деймоном. Назва картини поки що тримається в секреті, однак вже відомо, що вона розповідатиме про те, як компанії Nike вдалося укласти партнерство зі знаменитим баскетболістом Майклом Джорданом у вісімдесятих. Аффлек зіграє співзасновника Nike Філа Найта, а Деймон — менеджера з маркетингу Сонні Ваккаро. Угода, яку вони уклали, підніме популярність бренду Nike на новий рівень та назавжди змінить індустрію кросівок у всьому світі.

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