Без Дженніфер: Бен Аффлек полетів сам наступного дня після розкішного весілля

Після гучного гуляння актор залишив маєток без дружини.
Минулими вихідними шанувальники Дженніфер Лопес і Бена Аффлека були в захваті, оскільки пара зіграла друге весілля. І хоч знімками зі своєї розкішної урочистості вони поки що не поділилися, все ж таки деякі кадри потрапили до Мережі. Але окрім самого весілля, привернули увагу і наступні фото папараці, на яких Бен відлітав на приватному літаку сам.
Актора помітили у футболці та джинсах у регіональному аеропорту Мідкост Ріджінал 21 серпня, штат Джорджія, коли він чекав, поки його багаж завантажать у літак. Фото було зроблено наступного дня після святкування.
Ймовірно, полетів актор сам так незабаром через знімання. Аффлек зараз працює над новим фільмом зі своїм другом Меттом Деймоном. Назва картини поки що тримається в секреті, однак вже відомо, що вона розповідатиме про те, як компанії Nike вдалося укласти партнерство зі знаменитим баскетболістом Майклом Джорданом у вісімдесятих. Аффлек зіграє співзасновника Nike Філа Найта, а Деймон — менеджера з маркетингу Сонні Ваккаро. Угода, яку вони уклали, підніме популярність бренду Nike на новий рівень та назавжди змінить індустрію кросівок у всьому світі.
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