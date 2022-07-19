Без головного актора: зірки серіалу "Тед Лассо" зібралися на спеціальному показі у Беверлі-Гілз

У Каліфорнії, в межах заходу Emmy FYC, відбувся спеціальний показ комедійного серіалу "Тед Лассо", що розповідає про тренера з американського футболу на ім'я Тед Лассо, який стає наставником англійської футбольної команди та переїжджає до Великої Британії. За сюжетом Лассо зовсім не має досвіду в європейському футболі, але намагається завоювати симпатії скептично налаштованих англійських уболівальників та спортсменів своїм оптимізмом, добротою та смачним печивом, яке сам же пече.

Головну роль у цьому шоу виконав Джейсон Судейкіс, він також був одним із виконавчих продюсерів серіалу. У серіалі також знімалися Ганна Веддінгхем, Брендан Гант, Джеремі Свіфт, Джуно Темпл, Бретт Голдстін, Філ Данстер та Нік Могаммед.

Від першого сезону серіал завоював величезну кількість шанувальників, а також відзначився багатьма престижними нагородами. Цього року, ймовірно, "Тед Лассо" знову отримає кілька престижних статуеток, оскільки знову у списку на "Еммі", яка відбудеться 13 вересня.

Учора, 18 липня, у Беверлі-Гілз був майже весь акторський склад серіалу, однак без самого Джейсона Судейкіса.

Зірки серіалу "Тед Лассо" / Фото: Associated Press

Зірки серіалу "Тед Лассо" / Фото: Associated Press

Зірки серіалу "Тед Лассо" / Фото: Associated Press

Зірки серіалу "Тед Лассо" / Фото: Associated Press

Зірки серіалу "Тед Лассо" / Фото: Associated Press

Зірки серіалу "Тед Лассо" / Фото: Associated Press

Зірки серіалу "Тед Лассо" / Фото: Associated Press

Читайте також: