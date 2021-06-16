Без капелюшка і в скромній сукні: "дівчина Бонда" Ольга Куриленко на королівському сніданку в Аскоті

41-річна акторка у кавовій сукні продемонструвала струнку фігуру.
Ольга Куриленко відвідала королівський сніданок Royal Ascot Perrier-Jouet в саду в Аннабель в Аскоті.
На відміну від скачок Royal Ascot дрескод на сніданок, мабуть, не зобов'язував гостей приходити у капелюшках. Тому акторка була без головного убору.
Ольга обрала для свого аутфіту скромну сукню довжини міді кавового кольору, яка добре сиділа на її стрункій фігурі. Вбрання вона поєднала з босоніжками на широких підборах в тон.
Волосся її було укладене в локони, а на обличчі був ніжний макіяж. Вуха вона прикрасила золотими сережками, а шию тонким делікатним ланцюжком. Червоний манікюр і педикюр завершив лук Куриленко.
Пропонуємо розглянути образи гостей скачок Royal Ascot. Цього року красуні продемонстрували екстравагантні капелюшки. Більшість із них здивували вибором своїх головних уборів.
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