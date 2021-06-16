Без капелюшка і в скромній сукні: "дівчина Бонда" Ольга Куриленко на королівському сніданку в Аскоті

41-річна акторка у кавовій сукні продемонструвала струнку фігуру.

Ольга Куриленко відвідала королівський сніданок Royal Ascot Perrier-Jouet в саду в Аннабель в Аскоті.

На відміну від скачок Royal Ascot дрескод на сніданок, мабуть, не зобов'язував гостей приходити у капелюшках. Тому акторка була без головного убору.

Ольга обрала для свого аутфіту скромну сукню довжини міді кавового кольору, яка добре сиділа на її стрункій фігурі. Вбрання вона поєднала з босоніжками на широких підборах в тон.

Ольга Куриленко / Getty Images

Волосся її було укладене в локони, а на обличчі був ніжний макіяж. Вуха вона прикрасила золотими сережками, а шию тонким делікатним ланцюжком. Червоний манікюр і педикюр завершив лук Куриленко.

Пропонуємо розглянути образи гостей скачок Royal Ascot. Цього року красуні продемонстрували екстравагантні капелюшки. Більшість із них здивували вибором своїх головних уборів.

Читайте також: Пір'я, циліндр і капелюх-подушка: найяскравіші головні убори другого дня Royal Ascot

Royal Ascot 2021 (22 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання