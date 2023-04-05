Без комплексів: 160-кілограмова модель plus-size у купальнику продемонструвала фігуру

35-річна модель не соромиться свого тіла. Вона пропагує бодіпозитив і надихає інших жінок приймати і любити себе такими, якими вони є.

Американська модель plus-size Анна О'Браєн, вага якої 160 кілограм, опублікувала в Instagram знімки з відпочинку.

Анна не комплексує з приводу зайвої ваги, тому з легкістю фотографується у купальниках та білизні.

Цього разу О'Браєн позувала у морі у коричневому купальнику з квітковим принтом, демонструючи пишні форми. Вона розпустила волосся і одягла на обличчя окуляри малинового відтінку.

Анна О'Браєн/Instagram Анни О'Браєн

Анна О'Браєн/Instagram Анни О'Браєн

Ще модель показала фото, на яких вона постала на пляжі біля дерев у тому самому купальнику і мереживній білій спідниці максі.

Анна О'Браєн/Instagram Анни О'Браєн

"Мене не видно, я в камуфляжі", - підписала знімки Анна.

Анна О'Браєн/Instagram Анни О'Браєн

Нагадаємо, інша модель plus-size - 155-кілограмова Тесс Голлідей у прозорій білизні позувала на ліжку.

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