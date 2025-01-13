Без комплексів: акторка Фібі Прайс підняла світшот і показала фотографам свій мереживний бюстгальтер

Американська акторка Фібі Прайс потрапила до об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі. Вона вийшла з автівки і почала позувати фотографам.

На Фібі був спортивний червоний костюм із білим принтом, який нагадував квіти, і біла шапка. Вбрання вона скомбінувала з білими кедами і кедами різних кольорів – червоного і жовтого.

Фібі Прайс / Фото: Getty Images

У неї було укладання з локонами, макіяж із рожевою помадою і сонцезахисні окуляри зі стразами на обличчі.

Прайс завжди епатажно поводиться на вулиці, тож і цього разу вона вирішила приголомшити папараці своєю вихідною. Акторка підняла світшот і показала свій мереживний напівпрозорий бюстгальтер.

Нагадаємо, Фібі Прайс у дивному луку і без бюстгальтера вийшла до супермаркету.

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