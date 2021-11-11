Без комплексів: американська акторка у прозорій сукні показала неголену пахву у колір зачіски

Без комплексів: американська акторка у прозорій сукні показала неголену пахву у колір зачіски

Що зірки тільки не роблять, щоб привернути до себе увагу громадськості та ЗМІ.

У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра драматичного телесеріалу Yellowjackets — про повноліття, створений та продюсований Ешлі Лайл та Барт Нікерсон для Showtime.

Захід відвідали знаменитості. Увагу на червоній доріжці привернула до себе 27-річна американська акторка – Жасмін Савой Браун.

Жасмін обрала для свого виходу відверту лук. На ній була прозора асиметрична сукня на тонких бретельках, під яку вона одягла чорні труси. Красуня була без бюстгальтера і блиснула своїм декольте.

Жасмін Савой Браун / Associated Press

Аутфіт зірка доповнила високими чорними прозорими рукавичками та чорними босоніжками на шпильці. Шию вона прикрасила чорним намистом, а у вухах були масивні довгі сережки.

Жасмін Савой Браун / Associated Press

До речі, раніше Браун мала пишну кучеряву шевелюру.

Жасмін Савой Браун / Getty Images

А зараз їй захотілося змін. Вона підстриглася під хлопчика і пофарбувала волосся в блонд із рожево-мідним відтінком, який нині у тренді.

Ще дівчина без комплексів продемонструвала на камери свою густу непоголену пахву в колір зачіски. Дуже сміливо!

Жасмін Савой Браун / Getty Images

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання