Без комплексів: американська акторка у прозорій сукні показала неголену пахву у колір зачіски

Що зірки тільки не роблять, щоб привернути до себе увагу громадськості та ЗМІ.
У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра драматичного телесеріалу Yellowjackets — про повноліття, створений та продюсований Ешлі Лайл та Барт Нікерсон для Showtime.
Захід відвідали знаменитості. Увагу на червоній доріжці привернула до себе 27-річна американська акторка – Жасмін Савой Браун.
Жасмін обрала для свого виходу відверту лук. На ній була прозора асиметрична сукня на тонких бретельках, під яку вона одягла чорні труси. Красуня була без бюстгальтера і блиснула своїм декольте.
Аутфіт зірка доповнила високими чорними прозорими рукавичками та чорними босоніжками на шпильці. Шию вона прикрасила чорним намистом, а у вухах були масивні довгі сережки.
До речі, раніше Браун мала пишну кучеряву шевелюру.
А зараз їй захотілося змін. Вона підстриглася під хлопчика і пофарбувала волосся в блонд із рожево-мідним відтінком, який нині у тренді.
Ще дівчина без комплексів продемонструвала на камери свою густу непоголену пахву в колір зачіски. Дуже сміливо!
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