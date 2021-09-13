Без комплексів: американська співачка в бікіні продемонструвала на червоній доріжці розтяжки на стегнах

Без комплексів: американська співачка в бікіні продемонструвала на червоній доріжці розтяжки на стегнах

Артистка Ashanti обрала для музичної церемонії відвертий образ.

Вчора в Нью-Йорку прогриміла щорічна музична премія MTV Video Music Awards.

Найепатажнішою зіркою на червоній доріжці була 40-річна американська співачка Ashanti. Вона з'явилася перед публікою у зухвалому відвертому образі.

На артистці було чорне вбрання від бренду Michael Costello, яке складалося з бікіні, бандажних блискучих бретелей-портупеї і плісованої спідниці з зав'язками, яку вона прикріпила лише з одного боку.

Ashanti / Associated Press

У цьому вбранні Ashanti продемонструвала свою фігуру, декольте і розтяжки на стегнах, яких зовсім не соромиться.

Ashanti / Associated Press

Аутфіт зірка доповнила босоніжками з цікавими підборами, довгою косою, яка волочилася підлогою, насиченим макіяжем очей, золотими довгими сережками і довгим манікюром.

Ashanti / Associated Press

Ще одна зірка з'явилася на червоній доріжці у провокаційному аутфіті. Меган Фокс одягла "голу" сукню від Mugler. Вбрання було повністю усипане стразами, на тонких бретельках і довжини міді.

Меган Фокс / Associated Press

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