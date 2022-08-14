Без комплексів: аткорка Джулія Фокс з'явилася на вулиці у відвертій сукні, яка нічого не прикривала

Про акторку Джулію Фокс почали говорити через її стосунки з репером Каньє Вестом. Пара зустрічалася близько двох місяців, однак цей короткий роман зробив нікому не відому акторку справжньою зіркою та ходячим мемом. Джулія вирішила продовжувати грати роль епатажної фатальної красуні, адже спіймавши хвилю популярності кидати її більше не хоче.

Акцент у луках вона робить на сексуальності та незвичайності, тому із задоволенням рекламує образи дизайнерів, які працюють у цих напрямках. Наприклад, днями вона з'явилася в екстравагантному луку від бренду Patrycja Pagas. Сукня була виконана з незвичайної латексної тканини коричневого відтінку в клаптевій техніці, а ззаду вбрання з'єднувала шнурівка.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Незвичайними у цьому луку були металеві елементи, а також те, що ззаду сукня була дуже коротка, а спереду з дуже відвертим декольте і практично нічого не прикривала. Образ знаменитість доповнила сумкою сріблястого відтінку та туфлями-човниками. Волосся Джулія розпустила, а на обличчі зробила макіяж із чорною підводкою, який став уже її фірмовою фішкою.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Наступного дня Джулія з'явилася на вулиці в Лос-Анджелесі теж в екстремально короткій сукні, але скромнішій. Чорне шкіряна сукня була від бренду Miscreants, а доповнили її взуття від Kalda, фігурна сумка та шкіряна шапочка-чепчик. Звичайно ж Фокс доповнила і цей лук улюбленим макіяжем.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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