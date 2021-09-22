Без комплексів: британська телезірка у прозорому бюстгальтері блиснула сосками

Без комплексів: британська телезірка у прозорому бюстгальтері блиснула сосками

Глоя Феррі не соромиться зніматися у відвертій білизні і викладати провокаційні фото у соцмережу.

Зірка реаліті шоу "Джорді Шор" і телеведуча — Глоя Феррі — поповнила свій Instagram новими гарячими селфі.

Дівчина постала на фото у відвертому образі. На Глое була прозора спідня білизна з квітковими аплікаціями. Крізь бюстгальтер просвічувалися її соски, це додало знімкам провокаційності. Пишний бюст красуні мав дуже спокусливий вигляд.

Глоя Феррі / Instagram Глої Феррі

Образ телеведучої доповнило укладання і макіяж з пишними нарощеними віями. У вухах у неї були маленькі круглі сережки.

Глоя також продемонструвала струнку фігуру.

Глоя Феррі / Instagram Глої Феррі

До речі, на тлі сидів пес Феррі, який уважно спостерігала за своєю господинею.

Раніше дівчина похизувалася перед камерою пишними сідницями.

Глоя Феррі / Instagram Глої Феррі

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Відверті образи Глої Феррі (45 фото)

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