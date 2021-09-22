Без комплексів: британська телезірка у прозорому бюстгальтері блиснула сосками

Глоя Феррі не соромиться зніматися у відвертій білизні і викладати провокаційні фото у соцмережу.
Зірка реаліті шоу "Джорді Шор" і телеведуча — Глоя Феррі — поповнила свій Instagram новими гарячими селфі.
Дівчина постала на фото у відвертому образі. На Глое була прозора спідня білизна з квітковими аплікаціями. Крізь бюстгальтер просвічувалися її соски, це додало знімкам провокаційності. Пишний бюст красуні мав дуже спокусливий вигляд.
Образ телеведучої доповнило укладання і макіяж з пишними нарощеними віями. У вухах у неї були маленькі круглі сережки.
Глоя також продемонструвала струнку фігуру.
До речі, на тлі сидів пес Феррі, який уважно спостерігала за своєю господинею.
Раніше дівчина похизувалася перед камерою пишними сідницями.
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