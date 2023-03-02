Без комплексів: Джулія Фокс з'явилася у повністю прозорій сукні, через яку було видно все

Джулія Фокс проводить зараз час у Європі, де в розпалі Тижні моди. Минулого тижня вона продемонструвала кілька сміливих вбрань на вулицях Мілана, а першого дня весни, 1 березня, вже була помічена в Парижі. Фокс відвідала у столиці Франції показ колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Courrèges.

Дорогою на показ мод модель, яка цього разу була гостею заходу, заскочили папараці.

На Джулії було екстравагантне вбрання — повністю прозора чорна сукня, під яку вона вирішила не одягати бюстгальтер, ймовірно, щоб привернути більше уваги до своєї персони. Сукня мала одну цікаву деталь — маленький виріз на животі в зоні пупа. Завдяки такому дизайну Фокс спромоглася продемонструвати пірсинг.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Сукню вона поєднала з чорними стрингами, черевиками на невеликих підборах, сумкою, сонцезахисними окулярами та шкіряною курткою, що нагадувала болеро.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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