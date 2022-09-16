Без комплексів: Емілі Ратаковскі блиснула сосками на фешншоу у Нью-Йорку

31-річна модель не соромиться демонструвати публіці свої принади.

Емілі Ратаковскі взяла участь у показі Tory Burch, який відбувся в межах Тижня моди у Нью-Йорку.

На подіум модель вийшла у помаранчевій спідниці і прозорому чорному светрі, під яким був прозорий мереживний бюстгальтер. Через тонкі тканини гості шоу могли чітко бачити оголені груди Ратаковскі.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Емілі – дивовижна жінка. Щоб мати оголений вигляд у бюстгальтері та светрі, потрібен неабиякий талант.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Свій аутфіт вона доповнила широкою коричневою вставкою на поясі, тонким чорним ремінцем і жовтими босоніжками.

Волосся моделі було зібране ззаду, на обличчі був ніжний макіяж, а у вухах – масивні різнокольорові сережки.

Нагадаємо, Емілі взяла участь у 10-му щорічному саміті Forbes Power Women's Summit у Нью-Йорку. На захід вона приїхала у білій сорочці із закатаними рукавами та червоних штанях зі стрілками з високою талією. Взута в гостроносі золоті туфлі на підборах, а в руках тримала маленьку сумку від Louis Vuitton.

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