Без комплексів: епатажна реперка у прозорій сукні і стрипах відвідала івент

Реперка Myss Keta стала гостею заходу Vanity Fair – The Movie, який відбувся у Мілані.

Для такої події вона обрала провокаційний лук. Зірка одягла чорну прозору сукню, під якою на ній була чорна білизна з ліфом-конусами. Зверху реперка одягла чорну шубу з екохутра і взула чорні лаковані стрипи.

Myss Keta / Фото: Getty Images

Myss Keta доповнила аутфіт золотистою маскою, чорними сонцезахисними окулярами, золотим широким ланцюжком, білою перукою з кількаярусною стрижкою і шкіряними рукавичками.

Нагадаємо, івент відвідала також фешнфотографиня Німа Бенаті, яка сяяла у бежевій прозорій сукні на тонких бретельках із паєтками та пір'ям.

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