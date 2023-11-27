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Без комплексів: епатажна реперка у прозорій сукні і стрипах відвідала івент

Без комплексів: епатажна реперка у прозорій сукні і стрипах відвідала івент

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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301
Час на прочитання
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Без комплексів: епатажна реперка у прозорій сукні і стрипах відвідала івент

Myss Keta / Фото: Getty Images

Myss Keta у "голому" вбранні вийшла у світ.

Реперка Myss Keta стала гостею заходу Vanity Fair – The Movie, який відбувся у Мілані.

Для такої події вона обрала провокаційний лук. Зірка одягла чорну прозору сукню, під якою на ній була чорна білизна з ліфом-конусами. Зверху реперка одягла чорну шубу з екохутра і взула чорні лаковані стрипи.

Myss Keta / © Getty Images
Myss Keta / Фото: Getty Images

Myss Keta доповнила аутфіт золотистою маскою, чорними сонцезахисними окулярами, золотим широким ланцюжком, білою перукою з кількаярусною стрижкою і шкіряними рукавичками.

Нагадаємо, івент відвідала також фешнфотографиня Німа Бенаті, яка сяяла у бежевій прозорій сукні на тонких бретельках із паєтками та пір'ям. 

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