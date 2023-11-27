Без комплексів: епатажна реперка у прозорій сукні і стрипах відвідала івент

Myss Keta у "голому" вбранні вийшла у світ.
Реперка Myss Keta стала гостею заходу Vanity Fair – The Movie, який відбувся у Мілані.
Для такої події вона обрала провокаційний лук. Зірка одягла чорну прозору сукню, під якою на ній була чорна білизна з ліфом-конусами. Зверху реперка одягла чорну шубу з екохутра і взула чорні лаковані стрипи.
Myss Keta доповнила аутфіт золотистою маскою, чорними сонцезахисними окулярами, золотим широким ланцюжком, білою перукою з кількаярусною стрижкою і шкіряними рукавичками.
Нагадаємо, івент відвідала також фешнфотографиня Німа Бенаті, яка сяяла у бежевій прозорій сукні на тонких бретельках із паєтками та пір'ям.
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