Без комплексів: Ешлі Грем у "голій" сукні приїхала на вечірку

37-річна американська модель plus-size і мама трьох дітей у прозорому вбранні вийшла у світ.

Ешлі Грем завітала на вечірку напередодні премії "Золотий глобус" у Беверлі-Гіллз.

Для своєї появи вона обрала сміливий лук. Грем була одягнена у чорну прозору мінісукню в рубчик, під якою на ній була чорна мереживна білизна. У такому відвертому вбранні модель без комплексів впевнено позувала фотографам.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Аутфіт Ешлі доповнила чорними босоніжками на шпильках. Знаменитість зробила укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками, молочний манікюр і французький педикюр.

Нагадаємо, Ешлі Грем на премії "Золотий глобус" сяяла у чорній сукні, яку для неї створив бренд Bach Mai, із сексуальним декольте і пишною спідницею.

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