Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Без комплексів: Lizzo у нюдовому боді продемонструвала великі сідниці

Дата публікації
Перегляди
1878
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Без комплексів: Lizzo у нюдовому боді продемонструвала великі сідниці

Lizzo / Фото: Instagram Lizzo

34-річна американська репвиконавиця похизувалася білизняною обновкою.

Епатажна Lizzo опублікувала в Instagram свої нові світлини. Цього разу артистка похизувалася обновкою.

Реперка одягла нюдове боді і продемонструвала, як воно сидить на її фігурі.

Lizzo показала великі сідниці у цьому боді.

Lizzo / © Instagram Lizzo
Lizzo / Фото: Instagram Lizzo

Вона також похизувалася пишним декольте.

Lizzo / © Instagram Lizzo
Lizzo / Фото: Instagram Lizzo

"Дуже сексуально", - написала Lizzo.

Співачка не соромиться, ані своїх об'ємів, ані целюліту на стегнах. Своєю сміливістю вона мотивує інших жінок сприймати себе такими, якими вони є.

Lizzo / © Instagram Lizzo
Lizzo / Фото: Instagram Lizzo

Нагадаємо, раніше Lizzo у блакитно-білому бікіні з принтом тай-дай влаштувала фотосесію на пляжі. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація