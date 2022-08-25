Без комплексів: Lizzo у нюдовому боді продемонструвала великі сідниці

34-річна американська репвиконавиця похизувалася білизняною обновкою.
Епатажна Lizzo опублікувала в Instagram свої нові світлини. Цього разу артистка похизувалася обновкою.
Реперка одягла нюдове боді і продемонструвала, як воно сидить на її фігурі.
Lizzo показала великі сідниці у цьому боді.
Вона також похизувалася пишним декольте.
"Дуже сексуально", - написала Lizzo.
Співачка не соромиться, ані своїх об'ємів, ані целюліту на стегнах. Своєю сміливістю вона мотивує інших жінок сприймати себе такими, якими вони є.
Нагадаємо, раніше Lizzo у блакитно-білому бікіні з принтом тай-дай влаштувала фотосесію на пляжі.
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