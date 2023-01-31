Без комплексів: пишнотіла Lizzo у білизні продемонструвала фігуру з різних ракурсів

Епатажна Lizzo не соромиться з'являтися перед підпсиниками лише у білизні чи купальнику.

Цього разу артистка опублікувала в Instagram відео, на якому вона постала у коричневій білизні, яка складалася зі спортивного кроптопа і бежевих трусів з високою посадкою.

Потім Lizzo двічі змінила труси – на чорні, а потім бежеві.

Зірка з різних ракурсів продемонструвала свою фігуру і показала, як добре на ній сидить ця білизна.

Lizzo зовсім не соромиться своїх зайвих кілограмів чи целюліту на сідницях і стегнах. І цим вона надихає інших жінок брати з неї приклад і приймати себе такою, якою ти є.

Нагадаємо, раніше Lizzo у червоній білизні потрясла на камеру п'ятою точкою.

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