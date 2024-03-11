Без комплексів: реперка у прозорій сукні похизувалася пишними сідницями і грудьми

Зірки, щоб привернути до себе увагу на заході, обирають відверті луки.

Американська репвиконавиця Ice Spice продемонструвала провокаційний образ на псляоскарівській вечірці Vanity Fair у Беверлі-Гіллз.

Ice Spice / Фото: Associated Press

Вона постала у чорній "голій" сукні, яка складалася із сітки і мереживних вставок. Під вбрання артистка одягла мереживний бюстгальтер, який нічого не прикривав, тож вона сміливо показувала на камери свої сексуальні груди.

Ice Spice / Фото: Associated Press

А ще Ice Spice похизувалася пишними сідницями.

Ice Spice / Фото: Associated Press

Реперка взула чорні ботильйони на платформі і підборах, уклала своє жовте волосся, зробила макіяж із чорними стрілками і завершила лук довгим чорним манікюром.

Ice Spice / Фото: Associated Press

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