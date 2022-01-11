Без комплексів: Жизель Олівейра зробила фото у відвертому топі

Дівчина вирішила здивувати шанувальників, одягнувши образ від Revolve.

Бразильська модель Жизель Олівейра опублікувала на своїй сторінці у Instagram знімок нового образу. Дівчина позувала сидячи на дивані і одягнена в дуже відвертий топ, який повністю складався з англійських шпильок і ланцюжків.

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

Оскільки верхня частина вбрання Жизель не прикривала зовсім нічого, соски на грудях вона заклеїла спеціальними силіконовими накладками.

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

Завершили вбрання моделі чорні широкі штани на гумці, берет та гламурні мюлі з пухом і стразами. Також помітно, що фото Жизелі робить самостійно, адже в руці у неї була Bluetooth кнопка для селфі.

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

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