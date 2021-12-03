Без краплі макіяжу: Адель з'явилася в ролику популярної бьюті-блогерки

Співачка стала гостею відомої візажистки та бьюті-блогерки Ніккі Туторіалс і з'явилася у новому ролику на її YouTube-каналі.

У відео Адель і Ніккі просто базікають про бьюті-звички знаменитості, її новий гучний альбом "30", славу, особисте життя і багато жартують. Звичайно ж, під час бесіди Ніккі наносить на обличчя Адель макіяж, але лише на один його бік, адже рубрика, в якій з'явилася співачка на каналі блогерки, називається "Сила макіяжу". Суть такої рубрики – показати, як макіяж може перетворити зовнішність, відверто поговорити про те, що краса – це місце для експериментів та веселощів.

Також такі інтерв'ю дають можливість ближче пізнати гостей Ніккі. Адель, наприклад, розповіла, що дуже любить робити макіяж, особливо їй подобається підводка для очей, але ідеально, як професіонали, вона малювати стрілки не вміє.

Також під час розмови Адель зізналася, що любить колись її брови доглянуті і у них є форма. Коли почалася пандемія, вона навіть пробувала сама фарбувати їхні вдома і пожартувала, що без корекції брів схожа на Волан-де-Морта (персонаж серії романів про Гаррі Поттера).

Ще Адель розповіла, що дуже любить манікюр і їй подобаються довгі нігті мигдалеподібної форми. Заради такого манікюру співачка навіть відмовилася від гри на гітарі. У ролику співачка з'явилася у бежевому лонгсліві та чорних джинсах, її волосся було традиційно ідеально покладене.

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