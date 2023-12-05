Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Без краплі макіяжу на обличчі та без зачіски: Памела Андерсон показала натуральну красу

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
786
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Без краплі макіяжу на обличчі та без зачіски: Памела Андерсон показала натуральну красу

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Її образ був простим, а на обличчі був повністю відсутній макіяж.

56-річна Памела Андерсон продовжує демонструвати на публіці свою красу, оскільки відмовилася від декоративного макіяжу. Акторка тільки наносить на губи трохи зволожувального блиску, продовжує надавати бровам форму ниточок, які стали її візитівкою, а також користується доглядовою косметикою. Тону і навіть туш для вій вона більше не наносить.

Памела Андерсон / © Associated Press
Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Причиною відмови від декоративної косметики і наважитися приймати себе такою, якою вона є, і не боятися відкрито показувати це публіці, стала робота над власним шоу "Райський сад Памели", а також смерть її візажиста Алексіс Фогель, з якою вона багато років працювала. Жінка пішла з життя у квітні 2019 через рак грудей. Ця трагедія також стала однією з причин, чому Андерсон почала приймати себе без макіяжу та відмовилася від нього.

На червоній доріжці в Лондоні під час премії British Fashion Awards 2023 Памела з'явилася у білому вбранні від Victoria Beckham, що складалося з вільних штанів та футболки.

Памела Андерсон / © Associated Press
Памела Андерсон / Фото: Associated Press

На плечі акторка накинула пальто молочного кольору, а також взула коричневі босоніжки на підборах. Волосся вона зібрала у простий хвіст і одягла кілька елегантних та простих прикрас.

Памела Андерсон / © Associated Press
Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Читайте також:

Чому Памела Андерсон переїхала до маленького містечка і чи готова секс-бомба вийти заміж усьоме

Чому Памела Андерсон переїхала до маленького містечка і чи готова секс-бомба вийти заміж усьоме

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
786
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація