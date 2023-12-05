Без краплі макіяжу на обличчі та без зачіски: Памела Андерсон показала натуральну красу

Її образ був простим, а на обличчі був повністю відсутній макіяж.

56-річна Памела Андерсон продовжує демонструвати на публіці свою красу, оскільки відмовилася від декоративного макіяжу. Акторка тільки наносить на губи трохи зволожувального блиску, продовжує надавати бровам форму ниточок, які стали її візитівкою, а також користується доглядовою косметикою. Тону і навіть туш для вій вона більше не наносить.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Причиною відмови від декоративної косметики і наважитися приймати себе такою, якою вона є, і не боятися відкрито показувати це публіці, стала робота над власним шоу "Райський сад Памели", а також смерть її візажиста Алексіс Фогель, з якою вона багато років працювала. Жінка пішла з життя у квітні 2019 через рак грудей. Ця трагедія також стала однією з причин, чому Андерсон почала приймати себе без макіяжу та відмовилася від нього.

На червоній доріжці в Лондоні під час премії British Fashion Awards 2023 Памела з'явилася у білому вбранні від Victoria Beckham, що складалося з вільних штанів та футболки.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

На плечі акторка накинула пальто молочного кольору, а також взула коричневі босоніжки на підборах. Волосся вона зібрала у простий хвіст і одягла кілька елегантних та простих прикрас.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

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