Без краплі сором'язливості: Ріта Ора в повністю прозорій мереживній сукні і без білизни прийшла на показ у Парижі

2 липня у Парижі відбувся показ нової колекції Модного дому Alaia, яку презентував креативний директор бренду Пітер Мульє. Однією з гостей шоу стала британська співачка Ріта Ора.

Зірка — шанувальниця прозорих тканин, тому побачити її в екстравагантних та доволі сміливих образах на світських заходах — звичайна справа. Цього разу на вулицях Парижа Ріта продемонструвала повністю прозору мереживну сукню-водолазку з довгими рукавами.

Сукню Ора носила лише з чорними високими трусами та босоніжками на величезній платформі, прикрашеній стразами. Білизни на співачці більше не було, тому її груди було повністю видно через тонку тканину вбрання.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Волосся Ріта зібрала у хвіст, а на обличчі у неї був макіяж із сірими тінями.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Також цей показ відвідала супермодель 90-х – 49-річна Ембер Валлетта. На жінці було вбрання з каптуром та відвертим декольте.

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