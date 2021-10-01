Без ліфчика і в портупеї: розкута учасниця "Холостяка-10" звабливо позувала на камеру

Дана Оханська у сексуальному образі знялася у черговій сміливій фотосесії.
Учасниця 10-го сезону шоу "Холостяк" - Дана Оханська, знялася у відвертій студійній фотосесії, в якій вона продемонструвала пікантний аутфіт.
Дана – професійна модель, тому вона розкуто почувається перед фотокамерою і намагається якомога краще перевтілитися у потрібний образ.
Цього разу вона приміряла лук сексуальної пристрасної жінки, яка кожним своїм рухом зваблює і манить до себе свого чоловіка.
Перед камерою вона постала у чорних трусах з високою посадкою та в чорній шкіряній портупеї.
Відсутність бюстгальтера розбурхує уяву підписників, даючи волю для потаємних фантазій.
Волосся її укладене у локони, а на обличчі – макіяж у мідних відтінках.
Оханська звабливо позувала на камеру, демонструючи сексуальні вигини. У позі лежачи красуня похизувалася своїми пружними сідницями.
А учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Джессіка Чегі, у бежевому бюстгальтері із флористичним принтом продемонструвала сексуальне декольте.
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