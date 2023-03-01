Без ліфчика та з червоними губами: Ліла Мосс сяяла перед камерами на Паризькому тижні моди

20-річна дівчина мала неймовірний вигляд, продемонструвавши свій оголений живіт у чорній максісукні без бретельок з вирізами, яку одягла на голе тіло.

У руках Ліла тримала мініатюрний чорний клатч, а взута була в гостроносі босоніжки. Біляве волосся дівчина розпустила, а в макіяжі зробила акцент на пишних віях і червоних губах. Ліла дуже впевнено позувала перед камерами фотографів, які прийшли працювати на показ.

Ліла Мосс / Фото: Getty Images

На цьому самому заході сяяла і 56-річна Сальма Гаєк. Акторка мала теж дуже ефектний вигляд в смарагдовій сукні, що обтискає фігуру, і черевиках на прихованій платформі і підборах. На показ вона приїхала з чоловіком Франсуа-Анрі Піно та падчеркою.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

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