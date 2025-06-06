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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
270
Час на прочитання
1 хв

Без макіяжу і в прозорому боді: ефектна Джессіка Біл знялася для глянцю

Акторка з’явилася у новому фотосеті популярного британського журналу.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Джессіка Біл

Джессіка Біл

43-річна акторка, номінантка «Золотого глобуса» та «Еммі» — Джессіка Біл — стала головною зіркою нового випуску британської редакції журналу Marie Claire.

На обкладинках глянцю зірка зазнімкована з макіяжем «без макіяжу» — лише легкий тон, туш для вій і помада натурального відтінку. Вона позує у шкіряному плащі та кашеміровому пальті.

Джессіка Біл

Джессіка Біл

Джессіка Біл

Джессіка Біл

Проте найефектнішим став образ у напівпрозорому боді, яке акторка одягла на голе тіло, жакеті, чорних лосинах з біфлексу від Saint Laurent та лакових туфлях-човниках на шпильках.

Джессіка Біл

Джессіка Біл

У такому луку Джессіка навіть спромоглася продемонструвати свою розтяжку — вона в чудовій фізичній формі.

Джессіка Біл

Джессіка Біл

Джессіка Біл

Джессіка Біл

Також стилісти підібрали для неї й інші стильні образи, які переважно складалися з плащів, тренчів і пальто в поєднанні з бейсболками та сонцезахисними окулярами.

Джессіка Біл

Джессіка Біл

Джессіка Біл

Джессіка Біл

Джессіка Біл

Джессіка Біл

Джессіка Біл

Джессіка Біл

Джессіка Біл

Джессіка Біл

Джессіка Біл

Джессіка Біл

Раніше, нагадаємо, Джесіка Біл відвідала показ Giorgio Armani Privé у Парижі. Вона потрапила під приціл папараці після показу в елегантному вбранні. На ній був бежевий жакет із гудзиками, який вона одягла на голе тіло в поєднанні з чорними оксамитовими широкими штанями.

Джессіка Біл / © Getty Images

Джессіка Біл / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
270
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