Без макіяжу і в прозорому боді: ефектна Джессіка Біл знялася для глянцю

Джессіка Біл

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43-річна акторка, номінантка «Золотого глобуса» та «Еммі» — Джессіка Біл — стала головною зіркою нового випуску британської редакції журналу Marie Claire.

На обкладинках глянцю зірка зазнімкована з макіяжем «без макіяжу» — лише легкий тон, туш для вій і помада натурального відтінку. Вона позує у шкіряному плащі та кашеміровому пальті.

Джессіка Біл

Джессіка Біл

Проте найефектнішим став образ у напівпрозорому боді, яке акторка одягла на голе тіло, жакеті, чорних лосинах з біфлексу від Saint Laurent та лакових туфлях-човниках на шпильках.

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Джессіка Біл

У такому луку Джессіка навіть спромоглася продемонструвати свою розтяжку — вона в чудовій фізичній формі.

Джессіка Біл

Джессіка Біл

Також стилісти підібрали для неї й інші стильні образи, які переважно складалися з плащів, тренчів і пальто в поєднанні з бейсболками та сонцезахисними окулярами.

Джессіка Біл

Джессіка Біл

Джессіка Біл

Джессіка Біл

Джессіка Біл

Джессіка Біл

Раніше, нагадаємо, Джесіка Біл відвідала показ Giorgio Armani Privé у Парижі. Вона потрапила під приціл папараці після показу в елегантному вбранні. На ній був бежевий жакет із гудзиками, який вона одягла на голе тіло в поєднанні з чорними оксамитовими широкими штанями.

Джессіка Біл / © Getty Images