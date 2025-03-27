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- Шоу-бізнес
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Без макіяжу і з букетом квітів: переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь похизувалася подарунком
Колишня обраниця Олександра Терена показала квіти, які їй подарував таємний прихильник.
Переможниця "Холостяка-13", волонтерка і блогерка Інна Бєлєнь у своєму Telegram-каналі похизувалася приємним подарунком, який отримала вчора.
Дівчина зробила селфі, на якому постала з красивим букетом тюльпанів. Від кого квіти – Інна не зізнається.
"Від вчорашнього стресу", – підписала вона фото.
Позувала Бєлєнь перед дзеркалом із скромною зачіскою і без макіяжу на обличчі. Одягнена вона була у чорному вбранні.
Нагадаємо, Інна Бєлєнь побувала на презентації книжки Олі Цибульської у стильному образі. На ній був чорний жакет із джинсовими з рюшами і джинсовими "погонами" з на плечах.