Без макіяжу і з букетом квітів: переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь похизувалася подарунком

Інна Бєлєнь

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Переможниця "Холостяка-13", волонтерка і блогерка Інна Бєлєнь у своєму Telegram-каналі похизувалася приємним подарунком, який отримала вчора.

Дівчина зробила селфі, на якому постала з красивим букетом тюльпанів. Від кого квіти – Інна не зізнається.

"Від вчорашнього стресу", – підписала вона фото.

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Позувала Бєлєнь перед дзеркалом із скромною зачіскою і без макіяжу на обличчі. Одягнена вона була у чорному вбранні.

Інна Бєлєнь

Нагадаємо, Інна Бєлєнь побувала на презентації книжки Олі Цибульської у стильному образі. На ній був чорний жакет із джинсовими з рюшами і джинсовими "погонами" з на плечах.