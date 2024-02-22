Без макіяжу і у незвичайному костюмі: Б'янка Балті приїхала на модний показ

39-річна італійська модель відвідала Тиждень моди, який зараз проходить у Мадриді.

Б'янка Балті була помічена біля павільйону, де проходив один з показів на який приїхала модель. Вона була в білому топі в рубчик, довгому жакеті і шортах-спідниці кольору марсала, а взута в гостроносі шкіряні мюлі. У руках модель тримала сіру об'ємну сумку.

Довге каштанове волосся Б'янки було розпущене і розчесане за проділом, також зірка була зовсім без макіяжу і без прикрас.

Б'янка Балті / Фото: Getty Images

Також на Мадридському тижні моди побували племінниці принцеси Діани – леді Амелія та леді Еліза Спенсери. Дівчата були одягнені в однакове вбрання з твіду, коли відвідали показ Lola Casademunt by Maite.

Леді Амелія та леді Еліза Спенсери / Фото: Getty Images

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