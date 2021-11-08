Без макіяжу і в гарному настрої: Джіджі Хадід на хвилі скандалу з Маліком заскочили папараці

Джіджі Хадід намагається не потрапляти перед камери папараці, але іноді фотографам все ж таки вдається сфотографувати молоду маму під час прогулянок.
Кілька днів тому Джіджі сфотографували в автомобілі на задньому сидінні. Вона була без макіяжу, усміхалася і мала досить щасливий вигляд. За кермом автомобіля сиділа, здається, її мама Іоланда Хадід, вона була у бейсболці, тому її важко впізнати.
У сім'ї Джіджі зараз непрості часи. Модель розійшлася з батьком своєї дочки Хай – співаком Зейном Маліком через його конфлікт із матір'ю моделі Іоландою. Подейкують, чоловік підняв руку на свекруху, а вона подала на нього до суду.
Джіджі та Зейн завжди оберігали свою дочку Хай від сторонніх очей та публіки. А зараз ходять чутки, що Джіджі має намір відсудити опіку над дочкою і не дозволяти Зейну бачитися з дитиною. Чи це правда, покаже лише час.
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