Без макіяжу і в капелюсі: Alyosha показала знімки із зимової відпустки

Без макіяжу і в капелюсі: Alyosha показала знімки із зимової відпустки

Співачка Alyosha теж вирушила відпочивати, судячи з її фото в Instagram.

Артистка опублікувала в блогу кілька селфі, які зробила у кактусах. І написала, що, перебуваючи далеко від своїх колег, продовжує виконувати роботу та шукає зв'язок.

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"А у нас з @savchak_yaroslav монтаж на відстані) Ось шукаю зв'язок у кактусах, щоб якнайшвидше показати вам новий кліп. І вже 21.01 ми покажемо вам, що вийшло!", — написала в підписі Alyosha.

Одягнена співачка у смарагдове вбрання та маленький світлий капелюх. На відпочинку Alyosha ходить без макіяжу та з розпущеним волоссям. Раніше, нагадаємо, Alyosha показувала свій святковий образ та ділилася фото зі святкування Нового року.

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