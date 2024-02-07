Без макіяжу і в купальнику: топмодель Сара Сампайо сходила з подругами до сауни

Зірка провела час із друзями, а знімками поділилася у соцмережі.
32-річна модель та екс"ангел" Victoria's Secret — Сара Сампайо — вирушила з подругами в Лас-Вегас, де вони влаштували дівич-вечір — веселилися на вечірках і побували на концерті Адель.
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Після такого насиченого відпочинку подруги вирішили трохи порекласувати у спа та вирушили до сауни. Без фотосесії та безлічі селфі не обійшлося. Сара без макіяжу і з пучком на голові позувала в чорному купальнику з білою окантовкою.
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"Просто хотіла похизуватися м'язами спини", — жартівливо написала Сампайо під фото.
Нагадаємо, топмодель Сара Сампайо хизувалася фігурою на острові Бора-Бора. Дівчина позувала на березі океану в чорному бікіні із золотими квітами на ліфі та плавках.
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