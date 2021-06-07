Без макіяжу і з донькою на руках: дружина екс"Холостяка" Макса Михайлюка виклала милі світлини

Даша Хлистун розчулила новими фото зі своєю місячною донькою.
Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка — Даша Хлистун — потішила шанувальників в Instagram новими світлинами їхньої місячної доньки Аріани.
Модель опублікувала селфі, на якому вона тримає дитину на руках. Даша з розпущеним волоссям і без макіяжу на обличчі.
"Як думаєте, на кого схожа?" — запитала вона у фоловерів.
Підписники зазначили у коментарях: "Звичайно ж на тата", "На кого б не була, впевнена — це суперкрасива дівчинка", "На маму", "На обох", "На справжню красуню, принцеску", "На маму, а усмішка таткова", "На татуся".
А в Instagram Stories Хлистун опублікувала фото, на якому вона тримає крихітну ручку донечки.
Раніше Даша показала, як годує грудьми дитину.
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