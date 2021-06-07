Без макіяжу і з донькою на руках: дружина екс"Холостяка" Макса Михайлюка виклала милі світлини

Даша Хлистун розчулила новими фото зі своєю місячною донькою.

Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка — Даша Хлистун — потішила шанувальників в Instagram новими світлинами їхньої місячної доньки Аріани.

Модель опублікувала селфі, на якому вона тримає дитину на руках. Даша з розпущеним волоссям і без макіяжу на обличчі.

Даша Хлистун з дочкою / Instagram Даші Хлистун

"Як думаєте, на кого схожа?" — запитала вона у фоловерів.

Підписники зазначили у коментарях: "Звичайно ж на тата", "На кого б не була, впевнена — це суперкрасива дівчинка", "На маму", "На обох", "На справжню красуню, принцеску", "На маму, а усмішка таткова", "На татуся".

А в Instagram Stories Хлистун опублікувала фото, на якому вона тримає крихітну ручку донечки.

Даша Хлистун з дочкою / Instagram Даші Хлистун

Раніше Даша показала, як годує грудьми дитину.

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